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Тедеев оценил шансы Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-тренер "Акрона" Заурбек Тедеев оценил шансы Александра Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Тедеева, Соболев играет в команде с хорошими партнерами и всегда должен претендовать на звание лучшего бомбардира.

- Соболев играет в лучшей команде России. Судя по способностям его партнёров, он всегда должен быть в фаворитах списка бомбардиров. Если такого не случается, это провал для нападающего.

Но существуют другие форварды. Даку — сильный футболист, у которого всегда есть возможность стать лучшим бомбардиром чемпионата. Есть ещё Кордоба, у которого травма. Возможно, что-то получится у Воробьёва, - цитирует Тедеева "Чемпионат".

Вчера, 25 июля, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в первом туре чемпионата России со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Соболев также забил гол в Суперкубке России и реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

В прошлом сезоне нападающий вышел на поле в 28 матчах в рамках чемпионата России и записал на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи. Контракт 29-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона. Ранее он дважды становился лучшим бомбардиром Кубка России.

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