Тедеев оценил шансы Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-тренер "Акрона" Заурбек Тедеев оценил шансы Александра Соболева стать лучшим бомбардиром РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"

- Соболев играет в лучшей команде России. Судя по способностям его партнёров, он всегда должен быть в фаворитах списка бомбардиров. Если такого не случается, это провал для нападающего.