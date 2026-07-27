Губерниев раскритиковал назначение Шварца в "Динамо"

- Считаю, что приглашение Шварца - ошибка. Посмотрим, будет ли "Динамо" ходить по граблям. Команда симпатичная, но в первом матче против не самого грозного соперника ничего создать не смогли, - цитирует телеведущего "Матч ТВ".
По окончании прошлого сезона столичный клуб решил не сохранять на должности Ролана Гусева, руководившего командой во второй части чемпионата. Вместо него "Динамо" вернуло Сандро Шварца, который уже возглавлял бело-голубых в прошлом.
Первый официальный матч после возвращения немецкого специалиста завершился без победы. В стартовом туре нового сезона РПЛ москвичи на своём поле не сумели распечатать ворота "Крыльев Советов", сыграв вничью со счётом 0:0.