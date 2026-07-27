Губерниев раскритиковал назначение Шварца в "Динамо"

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- Считаю, что приглашение Шварца - ошибка. Посмотрим, будет ли " Динамо " ходить по граблям. Команда симпатичная, но в первом матче против не самого грозного соперника ничего создать не смогли, - цитирует телеведущего "Матч ТВ"

По мнению известного комментатора, руководство бело-голубых могло просчитаться с выбором наставника.По окончании прошлого сезона столичный клуб решил не сохранять на должности Ролана Гусева, руководившего командой во второй части чемпионата. Вместо него "Динамо" вернуло Сандро Шварца, который уже возглавлял бело-голубых в прошлом.Первый официальный матч после возвращения немецкого специалиста завершился без победы. В стартовом туре нового сезона РПЛ москвичи на своём поле не сумели распечатать ворота "Крыльев Советов", сыграв вничью со счётом 0:0.