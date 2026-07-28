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Кобелев: хочу работать в клубах определённого уровня, но меня туда не зовут

Экс-тренер "Динамо" Андрей Кобелев высказался о тренерской карьере.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Кобелева, он хочет работать в хороших клубах, но у него нет предложений.

- Я не завершил тренерскую карьеру. У меня были предложения о возобновлении тренерской работы в последнее время, но они меня не устроили. Я рассматриваю только варианты в России. Ближнее зарубежье меня не интересует.
Я хочу работать в клубах определённого уровня, но меня туда не зовут. Кто понимает футбол, тот знает, почему так происходит, - приводит слова Кобелева Metaratings.

Андрей Кобелев выступал за московское "Динамо", петербургский "Зенит" и испанский "Реал Бетис", также он провел 1 матч за национальную команду России. Он был главным тренером бело-голубых с 2006 по 2010 год, а также с 2015 по 2016 год и возглавлял самарские "Крылья Советов" с 2011 по 2012 год. Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России в 2008 году.

В октябре текущего года специалисту исполнится 58 лет.

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