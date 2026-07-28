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"Краснодар" может подписать французского полузащитника

"Краснодар" может подписать атакующего полузащитника из чемпионата Франции.
Фото: Global Look Press
По информации источника, 23-летний атакующий полузащитник "Нанта" Яссин Бенхаттаб с высокой долей вероятности покинет клуб. Главным претендентом на подписание игрока является "Краснодар", французский клуб готов рассмотреть предложения по футболисту.

В минувшем сезоне Яссин Бенхаттаб провел 10 матчей за "Нант" и не отметился результативными действиями, а также вышел на поле в 13 встречах за "Реймс", за который он выступал на правах аренды, и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего француза в 2 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Источник: журналист Себастьен Видаль

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