"Краснодар" может подписать французского полузащитника

По информации источника, 23-летний атакующий полузащитник "Нанта" Яссин Бенхаттаб с высокой долей вероятности покинет клуб. Главным претендентом на подписание игрока является "Краснодар", французский клуб готов рассмотреть предложения по футболисту.
В минувшем сезоне Яссин Бенхаттаб провел 10 матчей за "Нант" и не отметился результативными действиями, а также вышел на поле в 13 встречах за "Реймс", за который он выступал на правах аренды, и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего француза в 2 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Источник: журналист Себастьен Видаль