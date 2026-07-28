Соболев выделил сильные качества форварда "Зенита" Аугусто

- Он достаточно быстрый. Я, наверное, больше нападающий силового плана. Фелипе бежит за спину, моя игра во многом — это борьба за мячи, в том числе за те, что идут в недодачу, - приводит слова Соболева "Матч ТВ".
В первом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над тольяттинским "Акроном" на выезде со счетом 5:0. Александр Соболев отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей, Фелипе Аугусто - забитым мячом.
Аугусто присоединился к сине-бело-голубым в летнее трансферное окно, перейдя из турецкого "Трабзонспора" за 15 миллионов евро. Бразильский форвард подписал контракт до лета 2030 года.