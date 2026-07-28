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Соболев выделил сильные качества форварда "Зенита" Аугусто

Форвард "Зенита" Александр Соболев оценил качества Фелипе Аугусто.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Соболева, Аугусто быстрый и хорошо бежит за спину.

- Он достаточно быстрый. Я, наверное, больше нападающий силового плана. Фелипе бежит за спину, моя игра во многом — это борьба за мячи, в том числе за те, что идут в недодачу, - приводит слова Соболева "Матч ТВ".

В первом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над тольяттинским "Акроном" на выезде со счетом 5:0. Александр Соболев отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей, Фелипе Аугусто - забитым мячом.

Аугусто присоединился к сине-бело-голубым в летнее трансферное окно, перейдя из турецкого "Трабзонспора" за 15 миллионов евро. Бразильский форвард подписал контракт до лета 2030 года.

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