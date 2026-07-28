Ловчев - о переговорах "Спартака" с Барко: они договорятся

- Я не вхожу в руководство "Спартака" и не знаю, что происходит внутри. Но думаю, что все в клубе — и руководство, и тренеры — понимают, кто такой Барко и какую пользу он приносит команде.
Все равно в конце они договорятся, - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Эсекьель Барко выступает за "Спартак" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 22 забитых мяча и 19 голевых передач. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 16 миллионов евро, контракт 27-летнего аргентинца истекает по окончании сезона.
Сообщалось, что интерес к полузащитнику проявляет аргентинский "Ривер Плейт".