В "Динамо" высказались о будущем Чавес

- Про Чавеса много новостей в интернете, но это всего лишь слухи. Сейчас он вернулся и проходит подготовку в "Динамо" с новым тренером.
Мы в контакте с ним по этому поводу и давайте ждать, когда он сможет выйти на поле. А о дальнейших решениях я сказать сейчас точно не мог, - приводит слова Пивоварова "Советский спорт".
Луис Чавес выступает за московское "Динамо" с августа 2023 года, всего он провел за бело-голубых 64 матча и отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Контракт 30-летнего мексиканца со столичным клубом рассчитан до конца текущего сезона, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 6 миллионов евро. Полузащитник выступал на чемпионате мира-2026 за сборную Мексики.
Сообщалось, что интерес к футболисту проявляют мексиканские клубы и он может покинуть "Динамо" после мундиаля.