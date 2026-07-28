По информации источника, "Палмейрас" хочет получить за Флако Лопеса 35-40 миллионов евро. Сообщалось, что бразильцы отвергли предложение красно-белых в 25 миллионов евро (с учетом бонусных выплат) и заявили, что не заинтересованы в переговорах по футболисту.
Флако Лопес является игроком "Палмейраса" с июля 2022 года. В 2026 году он провел за клуб во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 10 результативных передач. Ранее он выступал за "Ланус". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего аргентинца в 25 миллионов евро, на его счету семь матчей за национальную команду.
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Родиной" со счетом 3:0.
Источник: ESPN Brazil.
"Палмейрас" установил цену на нападающего, в котором заинтересован "Спартак" - источник
"Палмейрас" установил цену, за которую готов отпустить нападающего в московский "Спартак".
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