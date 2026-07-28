Оздоев ответил, почему решил уйти из ПАОКа: мне предлагали новый контракт

- Мне предлагали новый контракт, но я решил вернуться в Россию. Попросил об этом президента ПАОКа, чтобы он понял и принял то решение, которое будет лучше для моей семьи, - цитирует Оздоева "Матч ТВ".
Магомед Оздоев выступал за ПАОК с 2023 по 2026 год, всего он провел за греческий клуб во всех турнирах 141 матч и записал на свой счет 18 забитых мячей и 9 результативных передач. Также он был игроком "Зенита", "Рубина", "Локомотива", "Терека" и турецкого "Фатих Карагюмрюка". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего полузащитника в 1,2 миллионов евро.
Летом текущего года россиянин на правах свободного агента перешел в "Краснодар" и заключил контракт на два года. В первом туре РПЛ краснодарцы одержали выездную победу над "Рубином" со счетом 3:1.