Футболист "Родины" Бакаев: нет мыслей о борьбе за выживание, стыковые матчи

- У нас нет целей, о которых вы можете думать. Нет мыслей о борьбе за выживание, стыковые матчи.
Мы ставим для себя максимально высокие задачи. Других мыслей нет, - цитирует Бакаева Metaratings.
По итогам сезона-2025/26 "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в элитный российский дивизион. В первом туре Российской Премьер-Лиги столичная команда уступила на выезде "Спартаку" со счетом 0:3, забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Во втором туре чемпионата России команда Хуана Диаса примет на домашнем поле "Ростов".