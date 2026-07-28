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Футболист "Родины" Бакаев: нет мыслей о борьбе за выживание, стыковые матчи

Вингер "Родины" Солтмурад Бакаев высказался о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Родина"
По словам Бакаева, "Родина" ставит высокие цели и не думает о вылете.

- У нас нет целей, о которых вы можете думать. Нет мыслей о борьбе за выживание, стыковые матчи.

Мы ставим для себя максимально высокие задачи. Других мыслей нет, - цитирует Бакаева Metaratings.

По итогам сезона-2025/26 "Родина" стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории вышла в элитный российский дивизион. В первом туре Российской Премьер-Лиги столичная команда уступила на выезде "Спартаку" со счетом 0:3, забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Во втором туре чемпионата России команда Хуана Диаса примет на домашнем поле "Ростов".

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