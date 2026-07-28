Никитин оценил игру новичка "Зенита" Аугусто

Фото: ФК "Зенит"

Он хорош в работе с мячом, у него отличная левая нога, что важно. Аугусто придаёт разнообразия атаке " Зенита ", - сказал Никитин в эфире "Матч ТВ".

По словам Никитина, Аугусто - мощный нападающий, умеющий открываться за спиной.- Это хороший мощный нападающий, который умеет как открываться за спину защитнику, так и врываться между линиями.Фелипе Аугусто присоединился к петербургскому "Зениту" в летнее трансферное окно, перейдя из турецкого "Трабзонспора" за 15 миллионов евро. Бразильский форвард подписал контракт до лета 2030 года.В первом туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака одержала выездную победу над "Акроном" со счетом 5:0. Забитыми мячами отметились Александр Соболев (дубль), Густавно Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Во втором туре петербуржцы сыграют на выезде с "Оренбургом".