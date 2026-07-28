Тарханов покинул пост главного тренера женской команды "Енисея", но остается в клубе

ЖФК "Енисей" объявил об уходе Александра Тарханова.

Фото: ФК "Урал"

- Александр Тарханов покинул пост главного тренера ЖФК "Енисей". Опытный тренер продолжит работу в системе клуба. Александр Тарханов будет руководить мужской молодёжной командой "Енисея", - сообщает пресс-служба красноярцев.

Александр Тарханов был главным тренером женской команды "Енисея" с января текущего года, под его руководством клуб провел 13 матчей и набрал три очка, расположившись на 13 месте в турнирной таблице.Ранее Тарханов был главным тренером "Урала-2", "Енисея", "Урала", "Химок" и ряда других российских клубов. В сентябре текущего года специалисту исполнится 72 года.