Бубнов оценил перспективы Моуринью в "Реале"

Поэтому, я считаю, никакой перспективы не будет. Он в конце концов провалится", - сказал Бубнов.
11 июня мадридский "Реал" официально сообщил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Контракт с португальцев заключен до лета 2029 года.
Ранее Моуринью уже возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании и выигрывали Кубок и Суперкубок страны.
Напомним, последним клубом в карьере 63-летнего специалиста была лиссабонская "Бенфика".
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"