Бубнов оценил перспективы Моуринью в "Реале"

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Поэтому, я считаю, никакой перспективы не будет. Он в конце концов провалится", - сказал Бубнов.

"Моуринью я как тренера недолюбливаю. Его приглашают не потому что он настолько великий тренер, а потому что там психологическая ситуация плохая. Моуринью нужно разрулить эту ситуацию. Повыгонять там, построить всех. Там уже [Флорентино] Перес сходит с ума от того, что он творит.11 июня мадридский "Реал" официально сообщил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Контракт с португальцев заключен до лета 2029 года.Ранее Моуринью уже возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании и выигрывали Кубок и Суперкубок страны.Напомним, последним клубом в карьере 63-летнего специалиста была лиссабонская "Бенфика".Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"