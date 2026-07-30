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Хомуха высказался об игре Кривцова

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о выступлении полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кривцов стал играть достаточно весомую роль в "Краснодаре". Сейчас, когда появился шанс занять позицию Сперцяна и проявить свои лидерские качества, он неплохо с этим справляется", - сказал Хомуха "Чемпионату".

В прошлом сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 7,5 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до лета 2029 года. Также на счету футболиста пять матчей в составе сборной России и два забитых мяча.

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