"Кривцов стал играть достаточно весомую роль в "Краснодаре". Сейчас, когда появился шанс занять позицию Сперцяна и проявить свои лидерские качества, он неплохо с этим справляется", - сказал Хомуха "Чемпионату".
В прошлом сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 7,5 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до лета 2029 года. Также на счету футболиста пять матчей в составе сборной России и два забитых мяча.
Хомуха высказался об игре Кривцова
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о выступлении полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова.
Фото: ФК "Краснодар"