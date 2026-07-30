Латышонок рассказал об условиях перехода в "Балтику"

Голкипер "Балтики" Евгений Латышонок раскрыл детали перехода в калининградский клуб.

Фото: ФК "Балтика"

"Мне было лично всё равно, какие условия предлагали в других командах. Были более хорошие, конечно, но я сразу сказал, что хочу в "Балтику", — сказал Латышонок в видео пресс-службы "Балтики".