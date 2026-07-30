Латышонок рассказал об условиях перехода в "Балтику"

"Мне было лично всё равно, какие условия предлагали в других командах. Были более хорошие, конечно, но я сразу сказал, что хочу в "Балтику", — сказал Латышонок в видео пресс-службы "Балтики".
Вчера, 29 июля, Евгений Латышонок перешел из петербургского "Зенита" в "Нижний Новгород" - примерная сумма трансфера составляет 1,5 миллионов евро. Вечером голкипер на правах аренды перешел в калининградскую "Балтику", за которую он выступал с 2019 по 2024 год. Рыночная стоимость 28-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.