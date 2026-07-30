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Латышонок рассказал об условиях перехода в "Балтику"

Голкипер "Балтики" Евгений Латышонок раскрыл детали перехода в калининградский клуб.
Фото: ФК "Балтика"
"Мне было лично всё равно, какие условия предлагали в других командах. Были более хорошие, конечно, но я сразу сказал, что хочу в "Балтику", — сказал Латышонок в видео пресс-службы "Балтики".


Вчера, 29 июля, Евгений Латышонок перешел из петербургского "Зенита" в "Нижний Новгород" - примерная сумма трансфера составляет 1,5 миллионов евро. Вечером голкипер на правах аренды перешел в калининградскую "Балтику", за которую он выступал с 2019 по 2024 год. Рыночная стоимость 28-летнего вратаря оценивается порталом Transfermarkt в 1,5 миллионов евро.

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