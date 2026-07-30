Все страны КОНКАКАФ отказались поддерживать идею Инфантино о продаже долей прав на ЧМ частным инвесторам

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) отвергла идею ФИФА о продаже долей прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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"Благодаря этим действиям КОНКАКАФ подтверждает, что будущее футбола — и его величайшее достояние — должно оставаться в руках нашей футбольной семьи", — написано в заявлении конфедерации.



Сегодня, 30 июля, УЕФА заявила о бойкоте участия 55 европейских команд, включая Россию, на ЧМ-2030. Причиной стали планы ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам.





Напомним, что Сегодня, 30 июля, УЕФА заявила о бойкоте участия 55 европейских команд, включая Россию, на ЧМ-2030. Причиной стали планы ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам.Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.