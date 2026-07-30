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Гасилин — о бойкоте турниров ФИФА со стороны УЕФА: понятно, что Инфантино и Трампу абсолютно пофиг

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о бойкоте турниров ФИФА со стороны УЕФА.
Фото: Getty Images
"Чемпионат мира без Европы представить невозможно. Потому все и бойкотируют. Наверное, только так можно воздействовать. Но таким людям, как Инфантино и Трамп, абсолютно пофиг", - сказал Гасилин "Матч ТВ".


Сегодня, 30 июля, УЕФА заявила о бойкоте участия 55 европейских команд, включая Россию, на ЧМ-2030. Причиной стали планы ФИФА по продаже долей в турнире частным инвесторам.

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года.

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