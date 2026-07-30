Мостовой: Кривцов - один из лучших в РПЛ

"Если бы в 1-м туре у "Рубина" не удалили игрока в начале встречи, "Краснодар" не выиграл бы этот матч. А Кривцов, который сейчас играет вместо Сперцяна, и так был одним из лучших и в прошлом сезоне РПЛ. Мы сразу его выделяли", - сказал Мостовой "Чемпионату".
В первом туре РПЛ "Краснодар" обыграл "Рубин" со счетом 3:1. Никита Кривцов отличился забитым голом.
В прошлом сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 7,5 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до лета 2029 года. Также на счету футболиста пять матчей в составе сборной России и два забитых мяча.