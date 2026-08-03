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Глушенков может бесплатно уйти из "Зенита" в зимнее трансферное окно

Стали известны условия контракта Максима Глушенкова с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, в контракте футболиста с клубом есть условие, позволяющее ему зимой вести переговоры и уйти в любой российский клуб бесплатно. Руководство сине-бело-голубых уверено, что никто не сможет предложить игроку условия лучше, чем у них. Для европейских клубов прописаны отступные в 30 млн евро.

Максим Глушенков перешел из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит" в начале июля 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 34 матча, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Источник: журналист Анар Ибрагимов

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