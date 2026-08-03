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Уткин: каждый игрок в центре поля "быков" может заменить Сперцяна

Футболист "Краснодара" Даниил Уткин высказался об уходе Эдуарда Сперцяна из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
"Вижу ли я себя заменой Эдуарда Сперцяна? По результативности? Всё возможно. Нужно немного адаптироваться. Я думаю, каждый игрок, который сейчас находится в центре поля, может его заменить", - сказал Уткин Metaratings.

Эдуард Сперцян выступал за основную команду "Краснодара" с 2021 по 2026 год. На его счету 30 матчей, 13 голов и 17 результативных передач в рамках прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.

7 июля пресс-служба "быков" объявила о переходе 26-летнего полузащитника в саудовский "Аль-Ахли".

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