Уткин: каждый игрок в центре поля "быков" может заменить Сперцяна

Футболист "Краснодара" Даниил Уткин высказался об уходе Эдуарда Сперцяна из клуба.

Фото: ФК "Краснодар"

"Вижу ли я себя заменой Эдуарда Сперцяна? По результативности? Всё возможно. Нужно немного адаптироваться. Я думаю, каждый игрок, который сейчас находится в центре поля, может его заменить", - сказал Уткин Metaratings

Эдуард Сперцян выступал за основную команду "Краснодара" с 2021 по 2026 год. На его счету 30 матчей, 13 голов и 17 результативных передач в рамках прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги.7 июля пресс-служба "быков" объявила о переходе 26-летнего полузащитника в саудовский "Аль-Ахли".