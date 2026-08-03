В конце первого тайма полузащитник "Уфы" Залимхан Юсупов получил красную карточку. Счет в матче открыл левый полузащитник хозяев Магомед Якуев, голом за "КАМАЗ" отличился нападающий Максим Богданец.
Первая лига
4 тур
Голы: Якуев, 60 - Богданец, 90+2.
"Уфа": Беленов, Кутин, Агапов, Ханенко, Гилязетдинов, Исаев, Тарба (Троянов, 86), Юсупов, Якуев (Ахатов, 74), Липовой (Шипунов, 86), Ортис (Гонгадзе, 67).
"КАМАЗ": Замерец, Калистратов, Суханов (Попов, 77), Аюкин, Мануйлов, Защепкин, Дерюгин (Шавель, 46), Воронин (Рощин, 63), Мосейчук (Богданец, 68), Султонов (Семёнов, 63), Солодухин.
Предупреждения: Мануйлов, 45+1, Тарба, 85, Агапов, 90.
Удаление: Юсупов, 45+1.
"КАМАЗ" вырвал ничью у "Уфы", которая играла в меньшинстве
Матч четвертого тура Первой лиги между "Уфой" и "КАМАЗом" завершился ничьей со счетом 1:1.
Фото: ФК "Уфа"