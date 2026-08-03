Барбоза высказался о возможном возвращении Слуцкого в РПЛ

Агент Пауло Барбоза высказался о вариантах продолжения тренерской карьеры Леонида Слуцкого после ухода из "Шанхай Шэньхуа".

Фото: ФК "Рубин"

"Думаю, Слуцкий прекрасно понимает, что лучшие команды РПЛ уже имеют тренеров. Конечно, Леонид будет востребован в чемпионате России. Видимо, ему придётся подождать.