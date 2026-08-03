Барбоза высказался о возможном возвращении Слуцкого в РПЛ

"Думаю, Слуцкий прекрасно понимает, что лучшие команды РПЛ уже имеют тренеров. Конечно, Леонид будет востребован в чемпионате России. Видимо, ему придётся подождать.Если Слуцкий хочет предложений из Европы, то на это тоже нужно время, ведь многие команды уже укомплектованы", - сказал Барбоза Metaratings.
Леонид Слуцкий возглавлял китайский "Шанхай Шэньхуа" с конца декабря 2023 года. Всего под его руководством команда провела 109 матчей, одержала 65 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 25 поражений. 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.
Ранее Слуцкий возглавлял "Москву", ЦСКА, "Крылья Советов", "Рубин" и сборную России.