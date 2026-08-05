Сегодня, 5 августа, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграет с калининградской "Балтикой" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой игры.
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы стали чемпионами России, а на старте текущего сезона завоевали Суперкубок страны.
"Зенит" - "Балтика": где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
"Зенит" Санкт-Петербург - "Балтика" Калининград: на каком телеканале и во сколько смотреть матч Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"