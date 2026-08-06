Матчи Скрыть

Губерниев: Даку должен помочь "Спартаку" побороться за чемпионство

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Мирлинд Даку способен усилить "Спартак" и помочь им включиться в полноценную чемпионскую гонку.
Фото: ФК "Рубин"
Дмитрий Губерниев оценил возможный переход нападающего "Рубина" Мирлинда Даку в "Спартак".

"Даку приходит не для того, чтобы сидеть на лавке. Он попадает под созидательную концепцию тренера. "Спартак" давно заслужил настоящую борьбу за золото. Надеюсь, Даку им в этом поможет", — заявил Губерниев.

Накануне албанский нападающий посетил матч Кубка России между "Спартаком" и "Оренбургом", завершившийся победой хозяев со счетом 5:1. На трибуне Даку находился рядом со спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао.

Ранее "Рубин" исключил 28-летнего форварда из заявки на сезон. За казанскую команду Даку провел 93 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 13 результативных передач.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится