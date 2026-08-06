Губерниев: Даку должен помочь "Спартаку" побороться за чемпионство

Фото: ФК "Рубин"

"Даку приходит не для того, чтобы сидеть на лавке. Он попадает под созидательную концепцию тренера. "Спартак" давно заслужил настоящую борьбу за золото. Надеюсь, Даку им в этом поможет", — заявил Губерниев.