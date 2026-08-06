Губерниев: Даку должен помочь "Спартаку" побороться за чемпионство

"Даку приходит не для того, чтобы сидеть на лавке. Он попадает под созидательную концепцию тренера. "Спартак" давно заслужил настоящую борьбу за золото. Надеюсь, Даку им в этом поможет", — заявил Губерниев.
Накануне албанский нападающий посетил матч Кубка России между "Спартаком" и "Оренбургом", завершившийся победой хозяев со счетом 5:1. На трибуне Даку находился рядом со спортивным директором красно-белых Франсисом Кахигао.
Ранее "Рубин" исключил 28-летнего форварда из заявки на сезон. За казанскую команду Даку провел 93 матча во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 13 результативных передач.
Источник: "Матч ТВ"