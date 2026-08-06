ФИФА выступила с заявлением после скандала вокруг Инфантино

ФИФА пообещала принять все необходимые меры, чтобы восстановить доверие и защитить свою репутацию после резонансной коммерческой инициативы.

Фото: Getty Images

"ФИФА продолжит действовать прозрачно и сообща, выполняя свою миссию по развитию футбола на глобальном уровне. Мы приложим все усилия для защиты своего имени и репутации", — говорится в заявлении.

ФИФА опубликовала официальное заявление на фоне критики в адрес организации и ее президента Джанни Инфантино.В организации также отметили вклад руководства в проведение чемпионата мира 2026 года. По мнению ФИФА, успешная организация турнира стала результатом совместной работы президента, генерального секретаря и остальных сотрудников федерации.Скандал разгорелся после того, как президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise. Новая структура должна была управлять коммерческой деятельностью и организацией турниров, а частным инвесторам предлагалось приобрести доли в ней. Инициатива вызвала резкую критику со стороны УЕФА и представителей футбольного сообщества.Источник: официальный сайт ФИФА