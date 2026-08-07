Как утверждает источник, "Сочи" не может вылететь в Москву. Сообщается, что рейс, которым должны были добираться "барсы", был отменен из-за атак БПЛА. Также отмечается, что на более поздние рейсы билетов нет. В клубе прорабатывают варианты.
Завтра, 7 августа, должна состояться игра между московским "Торпедо" и "Сочи" в рамках пятого тура Первой лиги. Начало матча запланировано на 20:00 по столичному времени.
Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"
"Сочи" не может вылететь в Москву на матч с "Торпедо" - источник
Сочинский клуб столкнулся с логистической проблемой.
Фото: ФК "Сочи"