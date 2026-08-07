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"Сочи" не может вылететь в Москву на матч с "Торпедо" - источник

Сочинский клуб столкнулся с логистической проблемой.
Фото: ФК "Сочи"
Как утверждает источник, "Сочи" не может вылететь в Москву. Сообщается, что рейс, которым должны были добираться "барсы", был отменен из-за атак БПЛА. Также отмечается, что на более поздние рейсы билетов нет. В клубе прорабатывают варианты.

Завтра, 7 августа, должна состояться игра между московским "Торпедо" и "Сочи" в рамках пятого тура Первой лиги. Начало матча запланировано на 20:00 по столичному времени.

Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"

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