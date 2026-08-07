Игрок махачкалинского "Динамо" выбыл минимум на полгода

Защитник "Динамо" Ян Джапо получил тяжелую травму в кубковом матче с "Крыльями Советов", сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.
По итогам обследования, у словенского футболиста был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Восстановление, по прогнозам врачей, займет от шести месяцев.
Напомним, матч между "Динамо" и "Крыльями Советов" в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоялся во вторник, 4 августа. Игра проходила на "Анжи-Арене" в Каспийске и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. Джапо вышел в стартовом составе махачкалинцев и был заменен уже на 8-й минуте встречи.
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Защитник получил тяжелую травму.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала