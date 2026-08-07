Матчи Скрыть

"Еще раз - и для него это плохо кончится". Бубнов ответил защитнику "Краснодара" Пальцеву

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов резко отреагировал на высказывание защитника "Краснодара" Валентина Пальцева, назвавшего его стариком.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мало того, что он имидж "Краснодару" портит, но я его лично предупреждаю в последний раз…

Еще раз такой высер — и для него очень плохо кончится это. Звучит как угроза? Серьезная, да.

Но в чем это будет выражаться, он потом узнает", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Напомним, ранее защитник "Краснодара" Валентин Пальцев отказался считать Александра Бубнова футбольным экспертом, назвав его обычным стариком, слова которого не стоит воспринимать всерьез.

В это воскресенье, 9 августа, состоится матч между "Краснодаром" и "Спартаком" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Центральная игра тура пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится