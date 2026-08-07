"Еще раз - и для него это плохо кончится". Бубнов ответил защитнику "Краснодара" Пальцеву

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов резко отреагировал на высказывание защитника "Краснодара" Валентина Пальцева, назвавшего его стариком.

Фото: ФК "Краснодар"



Еще раз такой высер — и для него очень плохо кончится это. Звучит как угроза? Серьезная, да.