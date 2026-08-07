"Еще раз - и для него это плохо кончится". Бубнов ответил защитнику "Краснодара" Пальцеву

Еще раз такой высер — и для него очень плохо кончится это. Звучит как угроза? Серьезная, да.
Но в чем это будет выражаться, он потом узнает", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, ранее защитник "Краснодара" Валентин Пальцев отказался считать Александра Бубнова футбольным экспертом, назвав его обычным стариком, слова которого не стоит воспринимать всерьез.
В это воскресенье, 9 августа, состоится матч между "Краснодаром" и "Спартаком" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Центральная игра тура пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени.