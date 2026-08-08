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Валерий и Дарья Карпины раскрыли имя новорожденного ребенка

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его супруга Дарья Карпина раскрыли имя новорожденного ребенка.
Фото: социальные сети Дарьи Карпиной
Валерий Карпин и его супруга Дарья рассказали, как назвали сына, появившегося на свет 6-го августа. Новорожденному дали имя Даниэль, об этом сообщила Дарья Карпина в своем телеграм-канале.

Напомним, что у Валерия Карпина также есть пять дочерей - последние родились в 2018 и 2020 годах. Валерий Георгиевич возглавляет национальную команду России с 2021 года, ранее он совмещал этот пост с работой в "Ростове" и московском "Динамо". Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

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