Валерий Карпин и его супруга Дарья рассказали, как назвали сына, появившегося на свет 6-го августа. Новорожденному дали имя Даниэль, об этом сообщила Дарья Карпина в своем телеграм-канале.
Напомним, что у Валерия Карпина также есть пять дочерей - последние родились в 2018 и 2020 годах. Валерий Георгиевич возглавляет национальную команду России с 2021 года, ранее он совмещал этот пост с работой в "Ростове" и московском "Динамо". Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
Валерий и Дарья Карпины раскрыли имя новорожденного ребенка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его супруга Дарья Карпина раскрыли имя новорожденного ребенка.
Фото: социальные сети Дарьи Карпиной