Массалыга: "Спартак" будет стараться занимать самые высокие места

- Ожидания от этого сезона — максимальные. Будем стараться занимать самые высокие места.
Карседо — хороший тренер. С ним у нас хорошие отношения. Спасибо ему за каждую предоставленную минуту на поле, - цитирует Массалыгу "СЭ".
По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, а также завоевал Кубок России. На старте текущего сезона красно-белые уступили петербургскому "Зениту" в матче за Суперкубок страны.
После двух сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с шестью набранными очками в своем активе. В третьем туре красно-белым предстоит сыграть на домашнем стадионе с "Краснодаром".