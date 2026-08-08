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Массалыга: Барко — ключевой футболист "Спартака", хочется, чтобы он остался

Полузащитник "Спартака" Никита Массалыга высказался о будущем Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Массалыги, Барко - ключевой футболист красно-белых, и ему хотелось бы, чтобы аргентинец остался в клубе.

- Он важный игрок. Что касается его контракта, то ничего сказать не могу — не мое дело.
Барко — ключевой футболист нашей команды, хочется, чтобы он остался. Но это его дело, - приводит слова Массалыги "СЭ".

Напомним, что Эсекьель Барко выступает за московский "Спартак" с июля 2024 года, в прошлом сезоне он вышел на поле в 37 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 8 забитых мячей и 9 результативных передач.

Контракт аргентинца с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона - сообщалось, что интерес к футболисту проявляет аргентинский "Ривер Плейт" и сам футболист был бы не против возвращения в Южную Америку. Рыночная стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

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