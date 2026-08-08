Титов назвал фаворита матча "Спартак" - "Краснодар"

- Надо отметить, что "Краснодар" сегодня – это не Кордоба и Сперцян. Мы видим новую команду, где на первые роли выходят наши россияне, те же Кривцов и Черников, чему я очень рад. Но в любом случае "Спартак" для меня – фаворит, играет дома при своих болельщиках.
Все говорят, что в этом сезоне "Спартак" должен стать чемпионом. Это надо подтверждать именно в таких матчах, где есть две прекрасные команды, которые играют в атакующий футбол, - приводит слова Титова Metaratings.
По итогам сезона-2025/26 "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, чемпионом страны стал петербургский "Зенит", а московский "Спартак" расположился на четвертой строчке в итоговой турнирной таблице. Также красно-белым удалось одержать победу над "быками" в Суперфинале Кубка России. На старте текущего сезона столичная команда уступила петербуржцам в матче за Суперкубок страны.
После двух сыгранных туров подопечные Хуана Карседо занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками. Краснодарцы располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов в своем активе.
В воскресенье, 9 августа, "Спартак" на домашнем стадионе сыграет с "Краснодаром" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.