Дмитрий Черышев поделился прогнозом на динамовское дерби

- Можно назвать это динамовским дерби?
- Только по вывеске. Но когда нет киевского, минского, тбилисского, что-то во встрече двух динамовских коллективов есть.
- Кубковая победа в Воронеже на последней минуте вдохновит москвичей?
- Отчасти. Сейчас важнее не вдохновение, а подготовка. Похоже, Шварц проделал неплохую работу. Команда потихонечку набирает обороты, но не реализует моменты. Идея есть, показывают уже свое лицо – 2:0.
- Маринкина и Миранчука, которые играли на Кубок, надо сразу ставить?
- Не уверен. В Лиге играют одни, в Кубке другие. Это нормальный принцип для всех стран. И только начало сезона. Шварц хочет сыгранность видеть.
- Евсеев выйдет с открытым забралом?
- Нет, конечно. Это все он говорит на потеху публике.