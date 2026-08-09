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Дмитрий Черышев поделился прогнозом на динамовское дерби

Прогноз на матч 3-го тура РПЛ "Динамо" – "Динамо" Мх для Rusfootball.info дал прославленный динамовец Дмитрий Черышев.
Фото: ФК "Динамо"
- Можно назвать это динамовским дерби?

- Только по вывеске. Но когда нет киевского, минского, тбилисского, что-то во встрече двух динамовских коллективов есть.

- Кубковая победа в Воронеже на последней минуте вдохновит москвичей?

- Отчасти. Сейчас важнее не вдохновение, а подготовка. Похоже, Шварц проделал неплохую работу. Команда потихонечку набирает обороты, но не реализует моменты. Идея есть, показывают уже свое лицо – 2:0.

- Маринкина и Миранчука, которые играли на Кубок, надо сразу ставить?

- Не уверен. В Лиге играют одни, в Кубке другие. Это нормальный принцип для всех стран. И только начало сезона. Шварц хочет сыгранность видеть.

- Евсеев выйдет с открытым забралом?

- Нет, конечно. Это все он говорит на потеху публике.

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