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В ЦСКА назвали сумму, которую европейские клубы предлагали за Данилова

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, сколько предлагали московскому клубу за трансфер защитника Кирилла Данилова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Интерес к Данилову от европейских клубов этим летом действительно был. "Марсель"? Возможно. Но если мы считаем, что Кисляка пока отпускать не пришло время, то Данилова — тем более. Это был его первый сезон, поэтому пока точно не время.

Интерес был серьезный: в диалогах фигурировала сумма от 6 млн евро, скажем так, однако мы не вступали непосредственно в переговоры", - сказал Бабаев.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что интерес к центральному защитнику моковского ЦСКА Кириллу Данилову проявлял итальянский "Комо", который возглавляет Сеск Фабрегас.

18-летний Данилов дебютировал за главную команду "армейцев" в марте нынешнего года и за это время провел 18 матчей во всех турнирах. Действующий контракт футболиста с красно-синими рассчитан до конца декабря 2029 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость россиянина в 2,5 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

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