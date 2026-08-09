В ЦСКА назвали сумму, которую европейские клубы предлагали за Данилова

Интерес был серьезный: в диалогах фигурировала сумма от 6 млн евро, скажем так, однако мы не вступали непосредственно в переговоры", - сказал Бабаев.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что интерес к центральному защитнику моковского ЦСКА Кириллу Данилову проявлял итальянский "Комо", который возглавляет Сеск Фабрегас.
18-летний Данилов дебютировал за главную команду "армейцев" в марте нынешнего года и за это время провел 18 матчей во всех турнирах. Действующий контракт футболиста с красно-синими рассчитан до конца декабря 2029 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость россиянина в 2,5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"