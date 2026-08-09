Дмитрий Черышев дал прогноз на матч "Спартак" - "Краснодар"

- Кто будет владеть мячом?
- "Спартак" уже привлек его к ногам. И победит – 1:0.
- Даку сразу выйдет?
- Зная Карседо, я не верю, что он сходу поставит даже такого игрока.
- С составом "Краснодара" есть вопросы?
- Думаю, что нет. Кривцов, мой земляк из нижегородской области, сейчас там многое определяет, что приятно. Парень с характером, агрессивный. Но все же мне больше нравилось, когда он выходил на замену и усиливал, рвал подуставших защитников.
- Результат даст возможность всерьез рассчитывать на первое место?
- Нет, конечно. Это начало всех начал. На чемпионате мира мы тоже видели, как все начиналось и чем все закончилось.
Вчера посмотрели, как "Балтика" просто уничтожила Самару, хотя в нее уже не так верят. Очень приятно, что Андрей так подготовил команду и на сей раз. Сплоченность коллектива, прессинг и самоотдача в поединке "Спартак" - "Краснодар" тоже сыграют решающую роль.