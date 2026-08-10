Форвард "Родины" объяснил, как его команде удалось одержать победу над "Зенитом"

- В первую очередь вера в себя помогла. Поняли, что можем выше встречать "Зенит", не только обороняться в среднем и низком блоке.
Поймали соперника на ошибках, плюс еще моменты были. Даже если взять первый гол, перед этим тоже была яркая атака с другого фланга — прострел, подобрали мяч, навес, затем повторный навес и уже гол, - приводит слова Максименко "Матч ТВ".
Вчера, 9 августа, московская "Родина" одержала выездную победу над петербургским "Зенитом" в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Максим Глушенков и Артур Гарибян (дубль). Эта победа стала первой для столичного клуба в чемпионате России.
Напомним, что по итогам прошлого сезона команда Хуана Диаса стала чемпионом Первой Лиги и впервые в своей истории завоевала путевку в РПЛ. В первых двух турах чемпионата России "Родина" уступила на выезде "Спартаку" (0:3) и проиграла на домашнем стадионе "Ростову" (2:4). Также столичный клуб добился победы над "Рубином" (5:0) в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.