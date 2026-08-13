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Мусаев рассказал о процессе восстановления Кордобы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился информацией о восстановлении форварда Джона Кордобы после травмы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Про Кордобу говорю одно и то же постоянно.

Если все будет хорошо, эту неделю он отработает, то на следующей уже, наверное, будет играть полноценно. Может, не на 100% в каждой игровой серии на тренировках, но уже будет близок к группе.

Но пока не хотелось бы много об этом говорить. Тихо работаем", - сказал Мусаев.

Напомним, нападающий "Краснодара" Джон Кордоба получил травму, находясь в расположении национальной сборной Колумбии во время чемпионата мира 2026 года. Игрок проходил восстановление в Барселоне и пока не принимал участия в текущем сезоне.

На счету 33-летнего форварда 80 забитых голов и 37 результативных ассистов в 156 матчах за краснодарскую команду во всех турнирах.

Источник: ФК "Краснодар"

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