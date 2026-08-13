Мусаев рассказал о процессе восстановления Кордобы

Если все будет хорошо, эту неделю он отработает, то на следующей уже, наверное, будет играть полноценно. Может, не на 100% в каждой игровой серии на тренировках, но уже будет близок к группе.
Но пока не хотелось бы много об этом говорить. Тихо работаем", - сказал Мусаев.
Напомним, нападающий "Краснодара" Джон Кордоба получил травму, находясь в расположении национальной сборной Колумбии во время чемпионата мира 2026 года. Игрок проходил восстановление в Барселоне и пока не принимал участия в текущем сезоне.
На счету 33-летнего форварда 80 забитых голов и 37 результативных ассистов в 156 матчах за краснодарскую команду во всех турнирах.
Источник: ФК "Краснодар"