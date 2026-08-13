Мусаев рассказал о процессе восстановления Кордобы

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев поделился информацией о восстановлении форварда Джона Кордобы после травмы.

Фото: ФК "Краснодар"

Если все будет хорошо, эту неделю он отработает, то на следующей уже, наверное, будет играть полноценно. Может, не на 100% в каждой игровой серии на тренировках, но уже будет близок к группе.