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СМИ: Инфантино поддержит идею КОНМЕБОЛ о расширении числа участников ЧМ до 64
Сегодня, 09:23
По информации The Times, президент ФИФА Джанни Инфантино готов поддержать идею проведения ЧМ с участием сразу 64 национальных сборных.
Фото: Getty Images
Как сообщает The Times, глава ФИФА положительно относится к предложению КОНМЕБОЛ о новом расширении чемпионата мира. Одной из причин такой позиции может быть стремление Инфантино сохранить влияние внутри организации.
По информации источника, увеличение количества участников способно помочь президенту ФИФА заручиться поддержкой большего числа национальных футбольных ассоциаций и получить дополнительные голоса.
Одним из первых турниров в новом формате может стать чемпионат мира 2030 года. Однако расширение до 64 команд значительно усложнит его организацию. Основную часть матчей планируется провести в Испании, Португалии и Марокко, при этом отдельные встречи примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.
На мундиале 2026 года впервые сыграли 48 сборных. Турнир прошел в США, Мексике и Канаде, а его победителем стала Испания.
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Джанни Инфантино
ЧМ-2026
КОНМЕБОЛ
ФИФА
Опубликовал:
Даниил Наволочный
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