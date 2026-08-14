Шварц раскрыл, на какую позицию "Динамо" ищет игрока

"Если исходить из того, что оба ушли, а на их место пока никто не пришел, то да, конечно. При этом Окишор очень хорошо проявляет себя на фланге, хотя изначально он "восьмерка" или "десятка". Но, скажем так, позиция флангового атакующего игрока совершенно точно есть в нашем списке", — заявил Шварц.
В межсезонье "Динамо" рассталось сразу с двумя футболистами группы атаки. Нгамале выступал за бело-голубых с 2022 по 2026 год, а Маухуб, присоединившийся к москвичам в 2024-м, перед началом нынешнего сезона отправился в аренду в "Дубай Юнайтед".
При этом один из вариантов на фланге Шварц уже нашел внутри команды. На этой позиции тренер использует Виктора Окишора, хотя основной для футболиста считается роль в центре полузащиты.
Источник: "Спорт-Экспресс"