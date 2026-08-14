Шварц раскрыл, на какую позицию "Динамо" ищет игрока

Фото: ФК "Динамо"

"Если исходить из того, что оба ушли, а на их место пока никто не пришел, то да, конечно. При этом Окишор очень хорошо проявляет себя на фланге, хотя изначально он "восьмерка" или "десятка". Но, скажем так, позиция флангового атакующего игрока совершенно точно есть в нашем списке", — заявил Шварц.