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Радимов предрек "Локомотиву" борьбу за выживание после потери лидеров

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов допустил, что кадровые потери и возможный уход Алексея Батракова могут отправить "Локомотив" в борьбу за сохранение места в РПЛ.
Фото: Global Look Press
Московская команда неудачно начала новый сезон чемпионата России, набрав всего два очка в трех турах. После стартового отрезка "Локомотив" располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

Летом состав железнодорожников уже покинули несколько футболистов, в том числе Дмитрий Воробьев, Владислав Сарвели, Артем Тимофеев и Марк Мампасси. Кроме того, после завершения аренды Данил Пруцев вернулся в "Спартак".

"В прессе пишут о скором уходе лидеров команды, в том числе и Алексея Батракова, а останутся играть молодые игроки. Не удивлюсь, что команда будет бороться за выживание", — заявил Радимов.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Батраков заинтересован в переходе в "Галатасарай".

В четвертом туре РПЛ железнодорожники сыграют на выезде с "Оренбургом". Встреча состоится 14 августа и начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

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