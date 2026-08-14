Радимов предрек "Локомотиву" борьбу за выживание после потери лидеров

Летом состав железнодорожников уже покинули несколько футболистов, в том числе Дмитрий Воробьев, Владислав Сарвели, Артем Тимофеев и Марк Мампасси. Кроме того, после завершения аренды Данил Пруцев вернулся в "Спартак".
"В прессе пишут о скором уходе лидеров команды, в том числе и Алексея Батракова, а останутся играть молодые игроки. Не удивлюсь, что команда будет бороться за выживание", — заявил Радимов.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Батраков заинтересован в переходе в "Галатасарай".
В четвертом туре РПЛ железнодорожники сыграют на выезде с "Оренбургом". Встреча состоится 14 августа и начнется в 17:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"