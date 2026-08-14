"Смотрит российский футбол с самолета и не погружен в него". Нагучев о Бубнове

Футбольный комментатор Роман Нагучев раскритиковал уровень погруженности Александра Бубнова в российский футбол.

Фото: Кадр из подкаста Коммент.Шоу

"А Александр Викторович, при всем уважении, смотрит футбол с самолета. Он не погружен в российский футбол, он его просто смотрит. Его наблюдения ценны только для тех, кто любит Александра Викторовича. Больше ни для кого", — заявил Нагучев.

Нагучев считает, что "Коммент.Шоу" одновременно выиграло и оказалось в непростой ситуации из-за Бубнова. При этом комментатор противопоставил ему Константина Генича и Дмитрия Шнякина, которые, по его мнению, гораздо глубже погружены в происходящее в российском футболе.По словам комментатора, популярность Бубнова обеспечивает проекту большую аудиторию, однако одновременно создает для него определенный риск. Нагучев предположил, что в случае ухода эксперта значительная часть зрителей может покинуть шоу вместе с ним."Мне кажется, что "Коммент.Шоу" стало заложником одного человека — Александра Бубнова. Это одновременно успех и трагедия", — добавил Нагучев.Источник: YouTube-канал "РБ Спорт. Проекты"