Сенников - о Батракове: в "Локомотиве" он уже достиг предела мотивации

- Это шаг вперед для Батракова. Он сможет сыграть на более высоком уровне. Думаю, что в "Локомотиве" он уже достиг предела мотивации, потому что стал лучшим и ему было некуда расти.
Сейчас он будет играть с очень мастеровитыми партнерами. Футболисту нужно вовремя делать шаги вперед, - сказал Сенников в эфире "Матч ТВ".
В четверг, 20 августа, Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро без учета бонусных выплат. Также красно-зеленые получат процент от перепродажи полузащитника в другой клуб. Россиянин заключил контракт с турецким клубом до лета 2031 года.
Напомним, что Батраков провел за "железнодорожников" во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 23 голевые передачи.