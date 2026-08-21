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Сенников - о Батракове: в "Локомотиве" он уже достиг предела мотивации

Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о переходе Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
По словам Сенникова, Батраков сделал шаг вперед, а в "Локомотиве" он уже достиг предела мотивации.

- Это шаг вперед для Батракова. Он сможет сыграть на более высоком уровне. Думаю, что в "Локомотиве" он уже достиг предела мотивации, потому что стал лучшим и ему было некуда расти.

Сейчас он будет играть с очень мастеровитыми партнерами. Футболисту нужно вовремя делать шаги вперед, - сказал Сенников в эфире "Матч ТВ".

В четверг, 20 августа, Алексей Батраков перешел из московского "Локомотива" в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро без учета бонусных выплат. Также красно-зеленые получат процент от перепродажи полузащитника в другой клуб. Россиянин заключил контракт с турецким клубом до лета 2031 года.

Напомним, что Батраков провел за "железнодорожников" во всех турнирах 84 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 23 голевые передачи.

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