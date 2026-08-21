Губернатор Самарской области оценил период Дзюбы в "Акроне"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об игре Артема Дзюбы за "Акрон".

Фото: ФК "Акрон"

- Артем сделал замечательную историю. В первом сезоне он по духу стал капитаном, объединил раздевалку, всем ребятам был наставником. Они на него ориентировались.