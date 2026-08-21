Губернатор Самарской области оценил период Дзюбы в "Акроне"

- Артем сделал замечательную историю. В первом сезоне он по духу стал капитаном, объединил раздевалку, всем ребятам был наставником. Они на него ориентировались.
Во втором сезоне, может быть, были чуть-чуть другие тенденции. Для нас, для Самарской области, было гордостью, что такой профессионал пришел в нашу команду, в "Акрон", - приводит слова Федорищева ТАСС.
Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года по июнь текущего года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет 18 забитых мячей и 12 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и национальной команды страны.
На данный момент форвард является свободным агентом. Ранее в воронежском "Факеле" заявили, что были бы не против подписать футболиста, если бы он сам изъявил такое желание.