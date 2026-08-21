Конате: хочется играть и доказать, что прежний Конате еще здесь

Форвард "Ахмата" Мохамед Конате высказался о своем игровом времени.

Фото: ФК "Ахмат"

Очень хотел выйти на поле перед нашими болельщиками. Они поддерживают меня и в хорошие, и в плохие времена. Хочется играть и доказать, что прежний Конате еще здесь, - приводит слова Конате "Матч ТВ"

По словам Конате, он ждал своего выхода на поле, и ему хочется доказать, что он может приносить пользу команде.- Я давно ждал своих первых минут на поле в этом сезоне. Очень рад и могу сказать, что хорошо себя чувствую сейчас. Знаю, что мне нужно играть еще больше, чтобы вернуться к прежним кондициям.Мохамед Конате вернулся в грозненский "Ахмат" летом 2025 года - за этот период он вышел на поле в 27 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи. Напомним, что форвард выступал за грозненский клуб с 2021 по 2024 год, а затем перешел в "Эр-Рияд", также ранее он был игроком "Химок" и екатеринбургского "Урала".После 4 сыгранных туров команда Станислава Черчесова занимает 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 2 набранными очками в своем активе. В 5 туре РПЛ грозненцы сыграют с "Ростовом".