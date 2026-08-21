ЦСКА - «Локо» в тени разборок в топ-4: «Спартак» примет «Зенит», «Динамо» Мх сыграет с «Краснодаром». Превью 5 тура РПЛ

«Факел» — «Оренбург»
В прошлом туре воронежцы проиграли на выезде московскому ЦСКА (0:1). В Москве с командой не было Олега Василенко и в прессе сразу поползли слухи о возможном увольнении главного тренера. На сегодняшний день у подопечных Василенко всего одно набранное очко в 4-х турах, ни одной победы (ничья и три поражения) и последняя, 16-я строчка в общем зачете.
Оренбуржцы в прошлом туре сыграли дома вничью с «Локомотивом» (1:1). Безвыигрышная серия команды Ильдара Ахметзянова достигла трех матчей подряд (поражение и две ничьих), но несмотря на это она держится в середине таблицы, занимая 7-е место.
«Ахмат» — «Ростов»
Грозненцы в прошлом туре потерпели в гостях минимальное поражение от «Краснодара» (0:1). Календарь на старте сезона выдался непростым и включал в себя игры против «Локомотива», «Спартака» и вице-чемпиона. Как итог – ноль побед, две ничьих и два поражения. Подопечные Станислава Черчесова ни в одной встрече не уступали сопернику по игре и на дистанции результат должен прийти.
В минувшем туре ростовчане сыграли на своем поле вничью с «Рубином» (1:1). При этом это была их первая домашняя игра в этом сезоне. В чемпионате южане набрали пять очков и идут девятыми, одержав одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
ЦСКА — «Локомотив»
«Армейцы» в прошлом туре вымучили победу над «Факелом» благодаря пенальти (1:0), а эта игра станет для них уже шестой домашней в 7 матчах на старте сезона. Команда Дмитрия Игдисамова еще ни разу не проиграла (2 победы, 2 ничьих), но при этом показывает неубедительный футбол, всякий раз проседая во вторых таймах. Интересно, что с воронежцами арбитр трижды отменял взятие ворот Торопа.
«Железнодорожники» подходят к дерби в разобранном состоянии. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Мало того, что бронзовые призеры РПЛ не одержали до сих пор ни одной победы (поражение и три ничьих), так еще и продолжают лишаться ключевых игроков. Батраков уже присоединился к «Галатасараю», а о переходе Карпукаса вот-вот должен объявить «Зенит». После 4-х туров красно-зеленые находятся на 12-й позиции в турнирной таблице и поводов для оптимизма пока что не видно.
«Акрон» — «Крылья Советов»
От московского дерби переходим к самарскому.
В прошлом туре тольяттинцы вырвали в гостях ничью с «Родиной», дважды уступая по ходу матча (3:3). Команда Срджана Благоевича показала характер, но по-прежнему не знает побед (2 поражения, 2 ничьих), являясь второй худшей в чемпионате после «Факела». В середине недели красно-черные выиграли в Москве у ЦСКА в Кубке России (1:0), что может стать катализатором в психологическом плане и помочь поправить дела в РПЛ.
Самарцы в прошлом туре потерпели второе домашнее поражение подряд, крупно проиграв махачкалинскому «Динамо» (1:4). Подопечные Сергея Булатова также еще не почувствовали вкуса побед (2 ничьих, 2 поражения) и занимают 14-е место в таблице, имея в своем активе лишь два очка.
«Динамо» — «Родина»
Динамовцы в прошлом туре были разгромлены на выезде «Зенитом» (0:3). Однако нельзя сказать, что счет по игре. Соперник забил все три удара в створ, а бело-голубые ничего не смогли противопоставить взамен. К тому же четыре тура подряд не забивает главный бомбардир бело-голубых Тюкавин.
После победы над «Зенитом» дебютант РПЛ не смог продлить свой успех, поделив дома очки с «Акроном» (3:3). Москвичи дважды вели в счете, но так и не удержали преимущество там, где, казалось бы, обязаны набирать максимум. Тем не менее «Родина» положила в свою копилку 4-й балл и находится на 11-й позиции в общем зачете.
«Динамо» Махачкала — «Краснодар»
В прошлом туре махачкалинцы разгромили в Самаре «Крылья Советов» (4:1). К игре команда Вадима Евсеева подходит в отличном расположении духа, одержав на старте чемпионата 3 победы в четырех турах (одно поражение). Также динамовцы чрезвычайно результативны – 9 голов. Больше только у чемпиона страны «Зенита» (12).
Краснодарцы в минувшем туре переиграли дома «Ахмат» (1:0). Подопечные Мурада Мусаева продолжают набирать максимум очков и единолично возглавлять турнирную таблицу. На неделе «быки» потеряли из-за травмы в Кубке одного из лучших игроков прямо сейчас Никиту Кривцова. Однако есть и хорошая новость: восстановился и будет готов к поединку на «Анжи-Арене» Хуан Боселли.
«Спартак» — «Зенит»
Центральный матч тура пройдет в воскресенье на «Лукойл Арене».
Красно-белые в прошлом туре увезли три очка из Калининграда», обыграв «Балтику» (2:1). Таким образом у москвичей три победы на старте чемпионата при одном поражении. В случае выигрыша команда Хуана Карлоса Карседо обойдет в таблице петербуржцев и отомстит за Суперкубок.
В прошлом туре сине-бело-голубые одержали крупную победу на своем поле над столичным «Динамо» (3:0). Но стоит упомянуть, что счет не должен вводить в заблуждение, просто дружина Сергея Семака забила после всех своих ударов в створ ворот.
«Балтика» — «Рубин»
Завершится тур в понедельник, 24 августа, в Калининграде.
В прошлом туре балтийцы уступили дома «Спартаку» со счетом 1:2. Пока что команда Андрея Талалаева максимально бескомпромиссна: 2 победы, 2 ничьих и никаких ничьих. По итогам стартовых матчей калининградцы набрали 6 очков и занимают такое уже родное им шестое место.
Казанцы в прошлом туре сыграли в гостях вничью с «Ростовом» (1:1). После ухода Даку этот результат преследует команду во втором туре кряду. А забить более одного мяча и одержать победу пока никак не удается. Подопечные Франка Артиги имеют в своем активе 5 очков и идут на 8-й строчке в РПЛ.
Фото: РПЛ, ФК "Зенит"