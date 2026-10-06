Червиченко - о Месси: ему нет подобных

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По его мнению, национальной команде было бы значительно сложнее добиться нынешних результатов без своего многолетнего лидера.- Вряд ли сборная Аргентины добилась бы таких результатов без Месси. У него великолепная карьера. Мне кажется, он самый заслуженный футболист мира, выигравший больше всего трофеев.С Месси Аргентина выиграла чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму. Прощальный матч 39-летнего форварда состоится 7 октября против Бенина и начнётся в 02:00 мск.