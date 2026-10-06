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Червиченко - о Месси: ему нет подобных

Андрей Червиченко высказался о роли Лионеля Месси в успехах сборной Аргентины.
Фото: Getty Images
По его мнению, национальной команде было бы значительно сложнее добиться нынешних результатов без своего многолетнего лидера.

- Вряд ли сборная Аргентины добилась бы таких результатов без Месси. У него великолепная карьера. Мне кажется, он самый заслуженный футболист мира, выигравший больше всего трофеев.

Ему нет подобных, - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

С Месси Аргентина выиграла чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму. Прощальный матч 39-летнего форварда состоится 7 октября против Бенина и начнётся в 02:00 мск.

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