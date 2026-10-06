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Смородская: Месси можно только гордиться и восхищаться

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о Лионеле Месси накануне его прощального матча за сборную Аргентины.
Фото: Getty Images
По её мнению, 39-летний форвард относится к числу редчайших футболистов, чьему уровню практически невозможно найти аналог.

- Считаю Месси абсолютно уникальным, выдающимся футболистом, равных которому единицы буквально.

Может, только один Пеле. Это очень большой талант, нам повезло быть его современниками. И карьера у него замечательная, плюс человек он очень уравновешенный. Таким футболистом можно только гордиться и восхищаться, - приводит слова Смородской "Матч ТВ".

Прощальный матч Месси за сборную Аргентины состоится в Буэнос-Айресе против Бенина. Вместе с национальной командой форвард выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки и Олимпийские игры.

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