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Канчельскис раскритиковал поступок Роналду после конфликта с Жезушем

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о конфликте Криштиану Роналду с главным тренером Португалии Жорже Жезушем.
Фото: Getty Images
Канчельскис подчеркнул статус Роналду, но считает, что 41-летнему футболисту уже стоит задуматься о завершении выступлений за сборную.

- Криштиану в любом случае поступил неправильно по отношению к игрокам и тренерскому штабу, покинув расположение сборной.

И, хоть это великий футболист, один из пяти лучших игроков в истории "Манчестер Юнайтед", на мой взгляд, пришло время заканчивать карьеру в национальной команде, - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Роналду покинул сборную Португалии 30 сентября после разногласий с Жезушем. За национальную команду форвард выступает с 2003 года - на его счету 234 матча и 146 голов.

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