Сёмин высказался о прощальном матче Месси

Экс-наставник национальной сборной Юрий Сёмин назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

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Для Месси этот матч - определённые эмоции, он отдал часть своей жизни футболу. Это величайший футболист, который когда-либо был, - цитирует Сёмина "Матч ТВ"

По мнению специалиста, прощальный матч аргентинца важен прежде всего для болельщиков, которые смогут ещё раз увидеть его на поле.- Такой матч важно проводить в первую очередь для людей, и он это делает для своих болельщиков. Нужно, чтобы они ещё раз его увидели и полюбовались его мастерством, качествами, которые есть только у него одного. Этот матч прежде всего нужен для них.Прощальный матч Месси за сборную Аргентины состоится в ночь с 6 на 7 октября в Буэнос-Айресе. Соперником аргентинцев станет сборная Бенина.