Матч Аргентины с Бенином остановили на 10-й минуте в честь Месси

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина был ненадолго остановлен на 10-й минуте.

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Пауза была посвящена Лионелю Месси, который проводит свой прощальный матч за национальную команду. Игра не возобновлялась примерно полторы минуты. Всё это время трибуны аплодировали 39-летнему форварду, а болельщики исполняли песни в его честь.



Месси проводит последнюю встречу в составе сборной Аргентины. Матч с Бенином проходит в Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль".