Матчи Скрыть

Матч Аргентины с Бенином остановили на 10-й минуте в честь Месси

Товарищеский матч между сборными Аргентины и Бенина был ненадолго остановлен на 10-й минуте.
Фото: Getty Images
Пауза была посвящена Лионелю Месси, который проводит свой прощальный матч за национальную команду. Игра не возобновлялась примерно полторы минуты. Всё это время трибуны аплодировали 39-летнему форварду, а болельщики исполняли песни в его честь.

Месси проводит последнюю встречу в составе сборной Аргентины. Матч с Бенином проходит в Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится